Сборная Чехии стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею

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Сборная Чехии обыграла команду США в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финляндии и впервые с 2012 года стала призёром турнира.
Сборная Чехии стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею
  • AP

В матче за третье место сборная Чехии переиграла команду США с разгромным счётом 8:4 и завоевала бронзовые медали.

Финал Финляндия — Канада пройдёт 29 мая на льду «Нокиа Арены» в Тампере. Игра начнётся в 20:20 мск.

Сборная России не была допущена к участию в ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.

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