Сборная Чехии стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею
- AP
В матче за третье место сборная Чехии переиграла команду США с разгромным счётом 8:4 и завоевала бронзовые медали.
Финал Финляндия — Канада пройдёт 29 мая на льду «Нокиа Арены» в Тампере. Игра начнётся в 20:20 мск.
Сборная России не была допущена к участию в ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.
Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.