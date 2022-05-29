Опубликовано видео задержания фаната «Спартака» перед финалом КР с «Динамо»

В сети появилось видео задержания столичной полицией болельщика «Спартака» перед финалом Кубка России по футболу с «Динамо».

«Болельщика «Спартака» задержали у стадиона. Судя по всему, у него был нож», — сообщает РИА Новости.

В ролике видно, как представители охраны правопорядка сначала повалили поклонника красно-белых на асфальт, а потом под руки увели его от стадиона.

Команда Паоло Ваноли ведёт со счётом 1:0 после первого тайма. Мяч забил Александр Соболев на 11-й минуте.

Матч проходит на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге.

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» вывесили баннер «Наша мечта — ваш триумф» в финале КР со «Спартаком».