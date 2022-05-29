«Динамо» назвало стартовый состав на матч со «Спартаком» в финале Кубка России

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Стал известен стартовый состав «Динамо» на финальный матч Кубка России со «Спартаком».
«Динамо» назвало стартовый состав на матч со «Спартаком» в финале Кубка России
  • РИА Новости

С первых минут на поле появятся Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов, Тюкавин.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что проданы все билеты на финальный матч КР.

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