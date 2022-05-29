Панарин: Шестёркину осталось только начать забивать
- AP
«Всегда отлично иметь такого вратаря, которому в принципе осталось только начать забивать», — заявил Панарин на послематчевой пресс-конференции.
Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Жерара Галлана. Панарин забросил шайбу на 48-й минуте, а российский голкипер отметился двумя голевыми передачами и сделал 37 сейвов.
Счёт в серии до четырёх побед сравнялся: 3-3. Следующий матч пройдёт 31 мая на «Пи-Эн-Си-Арене».
Ранее сообщалось, что Шестёркин вошёл в историю Кубка Стэнли как пятый вратарь с двумя ассистами в матче.