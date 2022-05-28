Клопп назвал игру с «Реалом» в финале Лиги чемпионов матчем мечты

Короткая ссылка
Главный тренер Юрген Клопп поделился эмоциями перед матчем с «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Клопп назвал игру с «Реалом» в финале Лиги чемпионов матчем мечты
  • AP

«Я с нетерпением жду матча, нервов ещё нет. Впереди большой трофей, но мы заслужили быть здесь. Это игра, о которой мечтаешь», — приводит слова Клоппа Marca.

Он также отметил, что для него не стал неожиданностью стартовый состав «сливочных».

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Серхио Рамос нанёс травму Салаху в первом тайме, после чего футболист покинул поле.

Ранее Клопп рассказал о мотивации нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить