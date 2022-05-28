Клопп назвал игру с «Реалом» в финале Лиги чемпионов матчем мечты

Главный тренер Юрген Клопп поделился эмоциями перед матчем с «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Я с нетерпением жду матча, нервов ещё нет. Впереди большой трофей, но мы заслужили быть здесь. Это игра, о которой мечтаешь», — приводит слова Клоппа Marca.

Он также отметил, что для него не стал неожиданностью стартовый состав «сливочных».

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Серхио Рамос нанёс травму Салаху в первом тайме, после чего футболист покинул поле.

Ранее Клопп рассказал о мотивации нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.