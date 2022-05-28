Клопп: для Салаха финал с «Реалом» будет особенным

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с мадридским «Реалом».
Клопп: для Салаха финал с «Реалом» будет особенным
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Для Мо Салаха этот матч особенный. Нас всех мотивируют разные вещи. Это совершенно нормально, и у меня нет с этим проблем. Финал 2018 года — не единственная мотивация Мо, но это нормально, что он хочет всё исправить», — цитирует Клоппа сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Серхио Рамос нанёс травму Салаху в первом тайме, после чего футболист покинул поле.

Ранее Карло Анчелотти признался, что будет волноваться перед финалом Лиги чемпионов.

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