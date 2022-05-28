NAVI исключила российского киберспортсмена из-за репутационных рисков
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«После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера по CS: GO Кирилла BoombI4 Михайлова. Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры», — сообщается на официальном сайте NAVI.
Команда поблагодарила Михайлова за самоотдачу и вклад в победы на крупных турнирах. Также отмечается, что обновлённый состав будет объявлен позднее.
Жена бывшего капитана команды выложила в своих социальных сетях пост, в котором написала: «Очень люблю Россию!» — и добавила эмодзи с российским флагом. Эта надпись вызвала недовольство у фанатов, а также у украинских комментаторов и аналитиков.
Киберспортсмен присоединился к NAVI в 2019 году. Вместе с клубом он выиграл девять LAN-турниров, один турнир онлайн. А в ноябре 2021-го Михайлов выиграл PGL Major Stockholm. За всю карьеру спортсмен выиграл более $1 млн призовых.
Отметим, что в составе украинской команды всё ещё есть два российских игрока: Денис electroNic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий.
Ранее российская киберспортивная команда Virtus.Pro расторгла контракт с Иваном Pure Москаленко.