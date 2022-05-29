РФС: ФИФА задерживает транш в размере $15 млн за проведение ЧМ-2018 в России

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) задерживает выплаты РФС за проведение чемпионата мира 2018 года.
РФС: ФИФА задерживает транш в размере $15 млн за проведение ЧМ-2018 в России
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«Фонд FIFA Legacy в третий раз отдает дань уважения стране за проведение чемпионата мира. В настоящий момент перечислено 45% от $100 млн — порядка $55 млн. Существует график платежей, они должны по нему $15 млн», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Вместе с тем он дал понять, что ФИФА не отказывается от планов по выплатам. РФС ждёт следующего транша в ближайшее время.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла первенство планеты. 

Матчи ЧМ-2018 прошли на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале обидчиков российской команды со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов может покинуть исполком РФС по квоте клубов РПЛ.

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