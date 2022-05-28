Канада разгромила Чехию и сыграет с Финляндией в финале ЧМ-2022 по хоккею
- AP
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В матче 1/2 финала плей-офф «кленовые листья» переиграли команду Чехии с разгромным счётом 6:1.
Во втором полуфинале хозяева первенства планеты оказались сильнее сборной США (4:3).
Финал Финляндия — Канада пройдёт 29 мая на льду «Нокиа Арены» в Тампере. Игра начнётся в 20:20 мск.
Сборная России не была допущена к участию в ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал ЧМ по хоккею малозначимым турниром в отсутствие сборной России.