Канада разгромила Чехию и сыграет с Финляндией в финале ЧМ-2022 по хоккею

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Сборная Канады оформила выход в финал чемпионата мира по хоккею 2022 года в Финляндии.
Канада разгромила Чехию и сыграет с Финляндией в финале ЧМ-2022 по хоккею
  • AP
  • © Martin Meissner

В матче 1/2 финала плей-офф «кленовые листья» переиграли команду Чехии с разгромным счётом 6:1.

Во втором полуфинале хозяева первенства планеты оказались сильнее сборной США (4:3).

Финал Финляндия — Канада пройдёт 29 мая на льду «Нокиа Арены» в Тампере. Игра начнётся в 20:20 мск.

Сборная России не была допущена к участию в ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал ЧМ по хоккею малозначимым турниром в отсутствие сборной России.

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