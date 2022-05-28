Тренер «Оренбурга» Личка: в матче с «Уфой» играли равные команды

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Первые 20 минут были хорошие, получилось забить гол. Мы могли и сразу забить второй, когда Джоэль Фамейе не попал в ворота. Две команды равные, не было большой разницы между нами и «Уфой», — цитирует Личку ТАСС.

По мнению тренера «Оренбурга», у «Уфы» хороший подбор футболистов. Он выделил Олега Иванова, Дмитрия Кабутова и Гамида Агаларова.

«Оренбург» переиграл по сумме двух матчей «Уфу» (4:3) и вышел в элитный дивизион. В первом матче победитель не был выявлен (2:2). В ответной игре победу одержал «Оренбург» (2:1).

Ранее сообщалось, что команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона.