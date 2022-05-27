Двукратный олимпийский чемпион Тищенко успешно дебютировал в профессиональном боксе

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко провёл дебютный поединок на профессиональном ринге.

37-летний боксёр из Омска в весовой категории до 63,5 кг одержал победу решением судей над бывшим чемпионом мира Неомаром Серменьо из Венесуэлы.

Поединок прошёл в Омске.

Тищенко завоевал золото Олимпиады 2004 и 2008 годов. Он также является чемпионом мира (2005) и Европы (2006). Любительскую карьеру боксёр завершил в 2011 году.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что подарил автомобиль чемпиону мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянину Дмитрию Биволу за победу в поединке над мексиканцем Саулем Альваресом.