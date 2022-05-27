Глава IBA Кремлёв подарил Биволу автомобиль за победу над Альваресом

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что подарил автомобиль чемпиону мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянину Дмитрию Биволу за победу в поединке над мексиканцем Саулем Альваресом.
Глава IBA Кремлёв подарил Биволу автомобиль за победу над Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«В связи с победой я решил подарить ему автомобиль. Альваресу, в свою очередь, желаю не падать духом, держать удар и добиваться новых высот. Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом», — написал Кремлёв в своём Telegram-канале.

По его мнению, Бивол одержал грандиозную победу над Альваресом. Глава IBA подчеркнул, что бой был честным, красивым и динамичным.

Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге. 

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.

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