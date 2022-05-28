Хачанов обыграл Норри и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

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Россиянин Карен Хачанов оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Хачанов обыграл Норри и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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  • © Ryan Pierse

26-летний москвич (25-й номер посева) в матче третьего круга переиграл в четырёх сетах Кэмерона Норри (11-й) из Великобритании со счётом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 37 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель противостояния Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет порядка €43 млн.

Ранее сообщалось, что Уимблдон не поменял позицию в отношении теннисистов из России.

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