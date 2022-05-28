Аршавин: никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов»
- РИА Новости
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«Никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов», хотя они и пошумели в ФНЛ. Там все ребята молодые, все русские. Как оказалось, умелые футболисты с хорошим тренером, сыгранные, могут давать результат», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина заняли восьмое место в чемпионате России сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» отправят Ивана Игнатьева в вылетевший из РПЛ «Рубин».