Аршавин: никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов»

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Заместитель гендиректора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление самарских «Крыльев Советов» в чемпионате России сезона-2021/22.
Аршавин: никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов», хотя они и пошумели в ФНЛ. Там все ребята молодые, все русские. Как оказалось, умелые футболисты с хорошим тренером, сыгранные, могут давать результат», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина заняли восьмое место в чемпионате России сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» отправят Ивана Игнатьева в вылетевший из РПЛ «Рубин».

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