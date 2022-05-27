Экс-форвард «Торпедо» Жафяров перешёл в СКА

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Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании контракта с нападающим Дамиром Жафяровым.
Экс-форвард «Торпедо» Жафяров перешёл в СКА
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до 2024 года, сообщает пресс-служба СКА.

28-летний форвард в сезоне-2021/22 провёл 47 матчей за нижегородское «Торпедо», в которых набрал 45 (18 + 27) очков.

Жафяров не стал продлевать контракт с нижегородским клубом.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв признан самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22 и во второй раз подряд стал обладателем «Золотой клюшки».

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