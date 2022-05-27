Терещенко: будет досадно, если наших ребят не пустят на МЧМ в ближайшие годы

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что расстроится, если молодёжную сборную России по хоккею в ближайшее время не пустят на чемпионат мира.

«Лично мне будет по-настоящему досадно, если наших ребят не пустят на МЧМ в ближайшие годы. Это окажется серьёзным ударом. Всё-таки там выступает наше будущее, а следить за хоккеистами приезжают представители клубов НХЛ. За них нужно биться до последнего. И там многие получают возможность выступить лишь раз в жизнь, тогда как во взрослых ЧМ — каждый год», — заявил Терещенко в интервью RT.

Ранее Терещенко, комментируя отстранение России от ЧМ-2023, заявил, что в IIHF сидят одни дураки.