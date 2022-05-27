IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года.

Об этом говорится на сайте IIHF.

Напомним, что IIHF отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Таким образом, мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.

Ранее сообщалось, что президент IIHF Люк Тардиф считает, что с российских и белорусских команд стоит как можно скорее снять санкции.