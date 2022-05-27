Гути: Мбаппе — футболист с наибольшим количеством выданных авансов

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который продлил контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Он настолько знаменит, что кажется, будто он лучший игрок в мире, но это не так. Мбаппе — футболист с наибольшим количеством выданных авансов, хотя не выиграл ничего», — цитирует Гути Daily Post.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Мбаппе признался, что обсуждал своё будущее с президентом Франции Эммануэлем Макроном.