«Челси» официально продан консорциуму Боули

Российский бизнесмен Роман Абрамович продал английский «Челси» консорциуму Тодда Боули.

Группа собственников во главе с американскими бизнеcменами Тоддом Боэли и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси», об этом сообщает Companies House.

Сумма сделки составила £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, которая разрешает продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули.