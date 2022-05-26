«Челси» официально продан консорциуму Боули

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Российский бизнесмен Роман Абрамович продал английский «Челси» консорциуму Тодда Боули.
«Челси» официально продан консорциуму Боули
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Brady - PA Images

Группа собственников во главе с американскими бизнеcменами Тоддом Боэли и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси», об этом сообщает Companies House.

Сумма сделки составила £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, которая разрешает продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули.

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