Ваноли не считает сезон «Спартака» провальным

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что не считает сезон-2021/22 провальным для столичной команды.

«Сейчас все говорят, что сезон у «Спартака» провальный, но я не стал бы утверждать так однозначно. В чемпионате у команды были разные отрезки, но ребятам не так просто играть, если нет привычки выходить на поле каждые три дня. Тем не менее они добились выхода в 1/8 финала Лиги Европы, чего не было очень давно», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что столичный клуб вышел в финал Кубка России и это является неплохим результатом. По его мнению, десятое место для «Спартака» недопустимо и над этим нужно работать.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка России «Спартак» — «Динамо».