Булыкин считает, что «Сочи» неплохо бы смотрелся в Лиге конференций

Короткая ссылка
Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финала Лиги конференций УЕФА между «Ромой» и «Фейеноордом».

«Фейеноорду» не хватило реализации моментов. У них явно не получалась атакующая игра. У «Ромы» за игру было два момента, и один из них они реализовали. Наши клубы могли бы хорошо себя проявить в разных турнирах. «Сочи» бы неплохо смотрелся в данном турнире», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в первом в истории финале Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла в Албании на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Единственный гол на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Ранее Крис Смоллинг был признан лучшим игроком финала Лиги конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить