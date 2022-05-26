Булыкин считает, что «Сочи» неплохо бы смотрелся в Лиге конференций

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финала Лиги конференций УЕФА между «Ромой» и «Фейеноордом».

«Фейеноорду» не хватило реализации моментов. У них явно не получалась атакующая игра. У «Ромы» за игру было два момента, и один из них они реализовали. Наши клубы могли бы хорошо себя проявить в разных турнирах. «Сочи» бы неплохо смотрелся в данном турнире», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в первом в истории финале Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла в Албании на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Единственный гол на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Ранее Крис Смоллинг был признан лучшим игроком финала Лиги конференций.