«Рома» — первый итальянский клуб за 12 лет, завоевавший еврокубок

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в первом истории финале Лиги конференции УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла в Албании на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Единственный гол на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Римский клуб стал первой итальянской командой за 12 лет, который завоевал еврокубок. В последний раз это удавалось «Интеру» в сезоне-2009/10. Тогда команда под руководством нынешнего главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью победила в Лиге чемпионов.

Ранее Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.