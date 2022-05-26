Моуринью: намерен отклонить любое предложение, я останусь в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился планами на будущее после победы в финале Кубка конференций УЕФА.

«Я намерен отклонить любое предложение. Я останусь в «Роме», даже несмотря на слухи. Сегодня мы сотворили историю. У меня нет сомнений, я продолжу работу на посту тренера «Ромы», — заявил Моуринью на пресс-конференции.

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в первом истории финале Лиги конференции УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла в Албании на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Единственный гол на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Ранее Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.