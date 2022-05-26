Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в сезоне-2021/22

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Бразильский нападающий «Базеля» Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром в первом розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

Футболист принял участие в 12 матчах турнира, в которых отметился 13 забитыми мячами. На второй позиции расположился игрок «Фейеноорда» Луис Синистерра, на счету которого 11 голов в 18 матчах. Тройку лучших замкнул Сирил Дессерс («Фейеноорд») — 10 мячей в 13 матчах.

Напомним, что в финальной встрече в Тиране «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Ранее «Рома» впервые стала обладателем еврокубка.

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