Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на поражение команды от «Зенита» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были лучше нас. В зале была отличная атмосфера. Нам остается проанализировать свои ошибки и сыграть лучше», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

По его словам, красно-синие хорошо атаковали издали, но баскетболистам из петербургского клуба удавалось это сделать лучше, поэтому армейцы реализовали меньше половины бросков.

«Зенит» сократил отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая.

Ранее в Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/23.