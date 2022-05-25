СЭ: «Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру

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Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» интересуется нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой.
СЭ: «Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется Артёмом Дзюбой, а ищет молодого и быстрого форварда.

Напомним, что «Сочи» в матче 30-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу. Кассьерра в матче отметился хет-триком. Футболист в нынешнем сезоне провёл 22 матча в РПЛ, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал будущее Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».

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