Коган: открытые прокаты российских фигуристов пройдут в сентябре в Москве
- РИА Новости
«Чемпионат России пройдёт в Красноярске. Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем эту структуру. Надеемся, что они пройдут в Москве в сентябре», — цитирует Когана РИА Новости.
ЧР-2022 по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.
В прошлом сезоне открытые прокаты состоялись в Челябинске.
Президент ФФККР Александр Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.
Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).