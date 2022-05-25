Коган: открытые прокаты российских фигуристов пройдут в сентябре в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда пройдут открытые прокаты национальной команды.

«Чемпионат России пройдёт в Красноярске. Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем эту структуру. Надеемся, что они пройдут в Москве в сентябре», — цитирует Когана РИА Новости.

ЧР-2022 по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

В прошлом сезоне открытые прокаты состоялись в Челябинске.

Президент ФФККР Александр Горшков 25 мая был переизбран на новый четырёхлетний срок. Пост генерального директора вновь занял Коган. Голосование состоялось на отчётно-выборной конференции ФФККР в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно.

Ранее Горшков рассказал, что представители ФФККР планируют поехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).