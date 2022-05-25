The Athletic: Салах рассчитывает остаться в «Ливерпуле» на следующий сезон

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Египетский нападающий Мохаммед Салах сообщил, что не намерен уходить из «Ливерпуля» этим летом.
The Athletic: Салах рассчитывает остаться в «Ливерпуле» на следующий сезон
  • AP

Отмечается, что форвард отклонил предложения о переходе в другую команду, сообщает The Athletic.

Контракт 29-летнего нападающего сборной Египта с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.

Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы». В сезоне-2021/22 в чемпионате Англии он забил 23 мяча, став вместе с южнокорейским форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином лучшим бомбардиром турнира.

«Ливерпуль» 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» на поле стадиона «Стад де Франс» в Париже.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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