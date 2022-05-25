Комитет по этике РФС рассмотрит эпизод с Лантратовым, если на это поступит запрос
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«Безусловно, комитет по этике обязательно рассмотрит эпизод с Лантратовым, если к нам поступит соответствующий запрос», — приводит слова Андреева Sport24.
Он добавил, что подобные инциденты рассматриваются, только если судьи или инспекторы отметят это в протоколе матча.
На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук мальчика, подающего мячи, и толкнул его, из-за чего он упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля.
Ранее Лантратов извинился перед бол-боем, которого толкнул во время матча.