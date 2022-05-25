Комитет по этике РФС рассмотрит эпизод с Лантратовым, если на это поступит запрос

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, что в КДК готовы рассмотреть поведение вратаря «Химок» Ильи Лантратова в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровском» (0:1).

«Безусловно, комитет по этике обязательно рассмотрит эпизод с Лантратовым, если к нам поступит соответствующий запрос», — приводит слова Андреева Sport24.

Он добавил, что подобные инциденты рассматриваются, только если судьи или инспекторы отметят это в протоколе матча.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук мальчика, подающего мячи, и толкнул его, из-за чего он упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля.

Ранее Лантратов извинился перед бол-боем, которого толкнул во время матча.