Губерниев раскритиковал поведение футболистов «Химок» в матче со «СКА-Хабаровском»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение защитника «Химок» Гиа Григалавы и вратаря Ильи Лантратова в стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) со «СКА-Хабаровском».
Губерниев раскритиковал поведение футболистов «Химок» в матче со «СКА-Хабаровском»
  • РИА Новости

«Мне стыдно за Григалаву. За это должно последовать дисциплинарное наказание. Григалава повёл себя как быдло. Мне стыдно, что человек играет за команду города, в котором я живу. Лантратов оттолкнул мальчика, он мог получить травму. Оба должны быть строжайше наказаны», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук мальчика, подающего мячи, и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил бол-боя, который, по его мнению, тянул время, удерживая мяч в руках.

Ранее Лантратов извинился перед бол-боем, которого толкнул во время матча.

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