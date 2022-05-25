Бригады Иванова и Кукуяна назначены на ответные стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские бригады на ответные стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бригады Иванова и Кукуяна назначены на ответные стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» судейскую бригаду возглавит Сергей Иванов. Помощниками арбитра станут Алексей Лунёв и Роман Усачев. Резервный судья — Артём Чистяков. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин. Инспектор — Игорь Синер.

В игре «Уфа» — «Оренбург» судейскую бригаду возглавит Павел Кукуян. Помощниками арбитра станут Владислав Назаров и Александр Богданов. Резервный судья — Ян Бобровский. Видеоарбитры (VAR) — Евгений Турбин и Андрей Болотенков. Инспектор — Александр Гончар.

Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00. В Уфе матч начнётся в 16:00 мск.

Напомним, что из РПЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин», а прямые путёвки в элитный дивизион получили «Торпедо» и «Факел».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что полузащитник Резиуан Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить