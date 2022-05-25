Бригады Иванова и Кукуяна назначены на ответные стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские бригады на ответные стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» судейскую бригаду возглавит Сергей Иванов. Помощниками арбитра станут Алексей Лунёв и Роман Усачев. Резервный судья — Артём Чистяков. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин. Инспектор — Игорь Синер.

В игре «Уфа» — «Оренбург» судейскую бригаду возглавит Павел Кукуян. Помощниками арбитра станут Владислав Назаров и Александр Богданов. Резервный судья — Ян Бобровский. Видеоарбитры (VAR) — Евгений Турбин и Андрей Болотенков. Инспектор — Александр Гончар.

Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00. В Уфе матч начнётся в 16:00 мск.

Напомним, что из РПЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин», а прямые путёвки в элитный дивизион получили «Торпедо» и «Факел».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что полузащитник Резиуан Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск.