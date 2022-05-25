Бригады Иванова и Кукуяна назначены на ответные стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
На матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» судейскую бригаду возглавит Сергей Иванов. Помощниками арбитра станут Алексей Лунёв и Роман Усачев. Резервный судья — Артём Чистяков. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин. Инспектор — Игорь Синер.
В игре «Уфа» — «Оренбург» судейскую бригаду возглавит Павел Кукуян. Помощниками арбитра станут Владислав Назаров и Александр Богданов. Резервный судья — Ян Бобровский. Видеоарбитры (VAR) — Евгений Турбин и Андрей Болотенков. Инспектор — Александр Гончар.
Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00. В Уфе матч начнётся в 16:00 мск.
Напомним, что из РПЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин», а прямые путёвки в элитный дивизион получили «Торпедо» и «Факел».
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что полузащитник Резиуан Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск.