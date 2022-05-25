Агент Головина заявил, что возвращение футболиста в Россию даже не рассматривается

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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, в каких странах футболист может продолжить карьеру, если решит сменить нынешний клуб.
Агент Головина заявил, что возвращение футболиста в Россию даже не рассматривается
  • AP

«Чемпионат России даже не рассматриваем. Ближе к Англии или Испании. Тем более, что мы получали предложения от команд оттуда», — приводит слова Клюева Metaratings.

Он также рассказал, что Головина всё устраивает в текущем клубе.

25-летний футболист перешёл в «Монако» в 2018 году. В сезоне-2021/22 в составе монегасков он провёл 40 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Клюев поделился мнением о состоянии Головина после беспорядков на матче с «Сент-Этьеном».  

 

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