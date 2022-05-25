Вратарь «Эдмонтона» прокомментировал пропущенную шайбу броском из чужой зоны

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смитт высказался о пропущенной шайбе броском из чужой зоны в игре с «Калгари Флэймз».

«Я никогда полностью не терял из виду такую шайбу. Несколько других парней сказали, что они тоже, так что я почувствовал себя немного лучше. Очевидно, не все хотят, чтобы это произошло, но Ньюджент-Хопкинс забил отличный гол — и мы одержали победу», — цитирует Смитта журналист Джейсон Грегор в социальных сетях.

Встреча в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт 27 мая в Калгари.

Ранее «Рейнджерс» сравнял счёт в серии с «Каролиной» в матче плей-офф НХЛ.