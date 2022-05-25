Чешские фанаты вывесили флаг Украины на ЧМ-2022 по хоккею

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Чешские болельщики вывесили флаг Украины во время матча Латвия — Чехия на чемпионате мира по хоккею 2022 года.

«Украинские флаги висели на футбольном матче Чехии и Швеции во время отбора к чемпионату мира, и никому не было до этого дела. Но организаторы в Тампере, кажется, испугались», — цитирует болельщика Люмира Беднара sport.cz.

Фанаты пытались выразить поддержку Украине, но через некоторое время флаг сняли стюарды. 

Напомним, что турнир проходит в Финляндии без участия российских хоккеистов.

В четвертьфинальных матчах ЧМ-2022 Швейцария сыграет с США, Словакия померится силами с Финляндией, Германия встретится с Чехией, а Швеция испытает на прочность Канаду. Все игры состоятся 26 мая.

Ранее председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, ЧМ-2022 по хоккею без участия сборной России смотрится не очень хорошо.

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