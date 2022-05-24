Руководство АПЛ одобрило продажу «Челси» новому владельцу

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Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила продажу «Челси» консорциуму во главе с американскими бизнеcменами Тоддом Боэли и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом.
Руководство АПЛ одобрило продажу «Челси» новому владельцу
  • AFP
  • © Daniel LEAL

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Отмечается, что покупка зависит от выдачи правительством Великобритании необходимой лицензии на продажу, а также сделку должны подтвердить руководство ЕС и власти Португалии, потому что Роман Абрамович имеет гражданство этой страны.

Клуб вылетит из АПЛ и еврокубков, если не перейдёт к новым владельцам до 8 июня.

Ранее правительство Великобритании обвинило Абрамовича в том, что он ставит лондонский «Челси» под угрозу банкротства.

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