Калачёв: многие легионеры сейчас могут разъехаться, и этот лимит ничего не меняет
- РИА Новости
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«Новый лимит? Если этих легионеров вообще наберут. Не знаю, чем руководствовались люди, утверждая новый лимит. Так и есть, что многие легионеры сейчас могут разъехаться и этот лимит, по сути, ничего не меняет», — приводит слова Калачёва «Чемпионат».
В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.