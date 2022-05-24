Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года

Нападающий сборной России по мини-футболу Иван Чишкала продлил контракт с «Бенфикой».

«Я болею за «Бенфику», и для меня очень важно остаться здесь. Мы ещё не стали чемпионами, это сложно, но я всё ещё сосредоточен на этом. Я хочу продолжать играть здесь. Планы на будущее? Мы хотим выигрывать титулы», — цитирует Чишкалу официальный сайт клуба.

Футболист выступает за португальский клуб с августа 2020 года, он забил 30 мячей в 37 матчах в сезоне-2021/22.

Ранее Сергей Скорович покинул пост старшего тренера сборной России по мини-футболу.