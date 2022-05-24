Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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В матче первого круга «Ролан Гаррос» Рублёв обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Игра продолжалась три часа.
Российский теннисист 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Квон Сон У сделал два эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки.
Во втором круге Рублёв встретится с победителем поединка между Адрианом Маннарино (Франция) и Федерико Дельбонисом (Аргентина).
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на «Ролан Гаррос».