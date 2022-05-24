Чесноков считает, что Медведеву придётся непросто в матче второго круга с Джере

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил следующего соперника Даниила Медведева, Ласло Джере, на Открытом чемпионате Франции 2022 года.
Чесноков считает, что Медведеву придётся непросто в матче второго круга с Джере
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«Это будет трудное испытание для Медведева. Джере — очень хороший игрок. Он доставил много сложностей на турнире в Белграде Новаку Джоковичу, который выиграл у него только в решающем сете. Всё-таки он не 103-я ракетка мира, как Багнис. Он очень хороший теннисист в расцвете своих сил, и у него очень много побед. Иногда игрок с 50-х строчек рейтинга попадает в такую колею драйва, что выступает на уровне двадцатки или десятки. Этот матч не будет простым», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков прокомментировал победу Медведева над Факундо Багнисом на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

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