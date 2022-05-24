Каменской заявил, что решение по мораторию поддержали почти все команды
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«Решение по мораторию было единогласным — за исключением одного голоса», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал, что вопрос приглашения крымских клубов будет рассмотрен перед началом следующего сезона, если это не потеряет актуальности.
24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.
Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
Ранее президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.