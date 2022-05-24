Дюков выразил уверенность, что у РПЛ в ближайшее время появится крупный спонсор

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшее время появится спонсор.

«Не соглашусь, что клубы не зарабатывают. Мы видим, что стоимость ТВ контракта увеличилась. Уверен, у лиги в ближайшее время появится спонсор, и она заработает больше. Кто-то из клубов работает лучше, кто-то хуже, определённые резервы для роста есть. РФС проводит работу с представителями клубов, отвечающими за маркетинг, проводятся семинары. Но клубы сами принимают решение, они самостоятельны, это не наша задача. Верим, что клубы будут работать лучше с болельщиками и спонсорами», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.