Дюков выразил уверенность, что у РПЛ в ближайшее время появится крупный спонсор

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшее время появится спонсор.
Дюков выразил уверенность, что у РПЛ в ближайшее время появится крупный спонсор
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Не соглашусь, что клубы не зарабатывают. Мы видим, что стоимость ТВ контракта увеличилась. Уверен, у лиги в ближайшее время появится спонсор, и она заработает больше. Кто-то из клубов работает лучше, кто-то хуже, определённые резервы для роста есть. РФС проводит работу с представителями клубов, отвечающими за маркетинг, проводятся семинары. Но клубы сами принимают решение, они самостоятельны, это не наша задача. Верим, что клубы будут работать лучше с болельщиками и спонсорами», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.

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