Дюков: поддержка требуется не только футболу, но и российскому спорту в целом

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о поддержке российских клубов.
Дюков: поддержка требуется не только футболу, но и российскому спорту в целом
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Был разработан список мер, представленных правительством. По одной решения уже приняты. Остальные находятся на утверждении. Дело в том, что поддержка требуется не только футболу. Правильно говорить о некой инициативной группе в нашем спорте. Совместно с Министерством финансов мы ведём обсуждение», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Александр Дюков высказался о ситуации с билетами на финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

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