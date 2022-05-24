Дюков: поддержка требуется не только футболу, но и российскому спорту в целом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о поддержке российских клубов.

«Был разработан список мер, представленных правительством. По одной решения уже приняты. Остальные находятся на утверждении. Дело в том, что поддержка требуется не только футболу. Правильно говорить о некой инициативной группе в нашем спорте. Совместно с Министерством финансов мы ведём обсуждение», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Александр Дюков высказался о ситуации с билетами на финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».