Борис Игнатьев: вылет «Рубина» — это трагедия для Татарстана

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это спорт. Им надо было садиться за круглый стол, определяться по направлению и делать всё возможное, чтобы избежать этого трагического — а на мой взгляд это именно трагедия — для Татарстана случая. Сейчас они приняли решение оставить Леонида Слуцкого на посту главного тренера, и дальше нужна его помощь. В формировании команды, в проведении селекционной работы, в методических вопросах. Футбол потерял команду с большими традициями. Но будем надеяться, что «Рубин» сможет быстро вернуться обратно в элиту», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее Борис Игнатьев прокомментировал возможное создание Кубка РПЛ.