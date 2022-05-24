Борис Игнатьев: вылет «Рубина» — это трагедия для Татарстана

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Борис Игнатьев: вылет «Рубина» — это трагедия для Татарстана
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Это спорт. Им надо было садиться за круглый стол, определяться по направлению и делать всё возможное, чтобы избежать этого трагического — а на мой взгляд это именно трагедия — для Татарстана случая. Сейчас они приняли решение оставить Леонида Слуцкого на посту главного тренера, и дальше нужна его помощь. В формировании команды, в проведении селекционной работы, в методических вопросах. Футбол потерял команду с большими традициями. Но будем надеяться, что «Рубин» сможет быстро вернуться обратно в элиту», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее Борис Игнатьев прокомментировал возможное создание Кубка РПЛ.

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