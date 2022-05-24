Гаджиев: в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Разница между расширением и отказом от него незначительная — в две копейки. Считаю, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18. Надо понимать, что изначально решение о составе Премьер-лиги принималось с учётом всех составляющих. В то время не называли число от фонаря, а создавали рабочие группы, изучали факторы, расставляли приоритеты», — заявил Гаджиев в интервью RT.

По мнению российского специалиста, ключевым фактором является то, что в России нельзя играть в футбол круглый год.

«Одним из ключевых было то обстоятельство, что в России в футбол можно было играть семь месяцев ввиду погодных условий и инфраструктуры. Мы не может проводить соревнования в декабре, как в Испании. На основании этого и решили, что оптимальным будет ограничить число участников РПЛ 16 клубами», — добавил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне.