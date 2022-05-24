Спортивный психолог назвал смену имиджа Косторной подростковым бунтом

Врач-психотерапевт и спортивный психолог Евгений Фомин рассказал о причинах экспериментов с образом российской фигуристки Алёны Косторной, победительницы чемпионата Европы.

«Данное поведение укладывается в её возраст: подростковый бунт, нигилизм, максимализм. Хочется отличаться. Это нормальное желание выделиться, проявить свою индивидуальность, потому что спортсмены часто в одинаковой форме, у них плюс-минус одинаковые прически», — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

Он также считает, что изменение образа может быть связано с эмоциональными переживаниями или сменой тренера. По его словам, некоторые спортсмены испытывают депрессию после травм и могут компенсировать это сменой имиджа.

Напомним, что 18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Ранее Косторная заявила, что ей комфортно сотрудничать с Буяновой.