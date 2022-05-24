Черчесов объяснил свои слова на пресс-конференции после вылета с Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил своё скандальное интервью после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2020.

«Была пресс-конференция, я спокойно ответил на вопросы. Но, видимо, никто не понял, о чём был разговор. Не знаю, чего от меня хотели. Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что я чувствовал», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Команда Станислава Черчесова в финальной стадии Евро-2020 заняла последнее место в группе, одержав лишь одну победу — над Финляндией. В плей-офф вышли сборные Бельгии и Дании. После вылета наставник выступил на пресс-конференции, а затем подал в отставку.

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