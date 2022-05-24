Черчесов объяснил свои слова на пресс-конференции после вылета с Евро-2020

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил своё скандальное интервью после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2020.
Черчесов объяснил свои слова на пресс-конференции после вылета с Евро-2020
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Hardt - UEFA

«Была пресс-конференция, я спокойно ответил на вопросы. Но, видимо, никто не понял, о чём был разговор. Не знаю, чего от меня хотели. Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что я чувствовал», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Команда Станислава Черчесова в финальной стадии Евро-2020 заняла последнее место в группе, одержав лишь одну победу — над Финляндией. В плей-офф вышли сборные Бельгии и Дании. После вылета наставник выступил на пресс-конференции, а затем подал в отставку.

Ранее Артём Дзюба признался, что почувствовал апатию после Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить