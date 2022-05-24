Смородская о будущем Дзюбы: иногда приходится завершать карьеру в молодом возрасте

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение по поводу возможных перспектив нападающего Артёма Дзюбы после его ухода из «Зенита».

«В России Артём видел всё. Ему подходит и Сербия, и Турция. Пусть попробует. Может, он затеряется там. Но такова жизнь спортсмена. Иногда приходится завершать карьеру, когда ты ещё молод, полон сил и желания играть. Это тяжёлый момент», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что Дзюба был легендой «Зенита», а не «Спартака». По её мнению, в Санкт-Петербурге он стал спокойнее, а в Москве его постоянно сопровождали скандалы.

22 мая футболист объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы Артёма Дзюбы перейти в московский клуб.