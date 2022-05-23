Бородюк: разбил бы телефон Лисаковича после селфи в матче с «Уфой»

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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бородюк: разбил бы телефон Лисаковича после селфи в матче с «Уфой»
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Я бы разбил этот телефон в перерыве. 37-я минута, ещё столько времени играть. Этот момент в какой-то степени был ключевым в плане психологии, для игроков «Уфы» это был мощнейший раздражитель. От великого до смешного один шаг», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

В матче 30-го тура РПЛ «Рубин» на своём поле уступил «Уфе» (1:2) и вылетел из элитного дивизиона. Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович открыл счёт в матче, забив с пенальти. При праздновании он сделал селфи с игроками казанского клуба. В добавленное время Лисакович не смог реализовать второй пенальти.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Рубина» надеется на расширение РПЛ.

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