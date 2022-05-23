«Уфа» подала жалобу в ЭСК из-за судейства Иванова в матче с «Рубином»

«Уфа» обратилась в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Сергея Иванова в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (2:1).

«Сегодня «Уфа» подала жалобу на судейство арбитра Иванова в матче с «Рубином». Там много эпизодов», — цитирует пресс-службу уфимского клуба «Чемпионат».

Напомним, что «Уфа» в драматичном матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграла казанский клуб со счётом 2:1.

Команда из столицы Татарстана (29 очков) заняла 15-е место, «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть в стыковых матчах.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о вылете «Рубина» из РПЛ.