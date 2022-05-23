В «Ахмате» считают, что «Рубин» вылетел из РПЛ не по спортивным принципам
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«Согласен с тем, что «Рубин» вылетает из РПЛ не по спортивным принципам. Это самая пострадавшая команда. Они предоставили полный отчёт, в котором были все данные по заявке оставшихся игроков. Там было шесть человек, которым лет по 16—17, они даже в ФНЛ», — цитирует Айдамирова Sport24.
Напомним, что казанский клуб в матче 30-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Уфы» (1:2) и напрямую вылетел во второй дивизион. Команда из столицы Татарстана выступала в РПЛ с 2003 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит руководить командой в ФНЛ.